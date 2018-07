Já foi detido o provável autor do ataque com recurso a uma faca num autocarro em Lübeck, no norte da Alemanha.



A informação foi avançada pela polícia do estado de Schleswig-Holstein, que refere ainda estar no local onde pelos menos 14 pessoas foram esfaqueadas, estando pelo menos duas em estado grave.







De acordo com uma testemunha no local que falou ao Nachrichten, o autor do ataque teria "uma faca de cozinha".

O jornal refere ainda que o motorista abriu as portas do autocarro durante o ataque, para que os passageiros conseguissem sair.