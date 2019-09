Plácido Domingo acusado de assédio sexual por mais 11 mulheres

Angela Turner Wilson tinha 28 anos quando surgiu uma oportunidade que prometia catapultar a sua carreira enquanto cantora lírica. Foi no ano de 2000 que conseguiu o papel de segunda protagonista na obra Le Cid, interpretada pela Washington Opera com o tenor Plácido Domingo. No entanto, na noite antes da estreia, ela e Domingo estavam na sala de maquilhagem quando o tenor se aproxima dela, põe as mãos nos seus ombros e desliza pelo seu peito, apalpando-se o seu seio nu.





Orquestra de Filadélfia anunciou ter rescindido o convite feito ao tenor espanhol

para o concerto de abertura da temporada. Ainda assim, o cantor continua a ser um dos mais influentes do meio: é membro do conjunto de Três Tenores, com José Carreras e Luciano Pavarotti, diretor-geral da Ópera de Los Angeles, presidente da Europa Nostra, presidente da administração da Federação Internacional da Indústria Fonográfica e responsável pelo concurso Operalia.



"Magoou-me", afirmou Wilson em declarações à Agência France-Press. "Não foi nada gentil. Apalpou-me com muita força." Wilson é uma das 11 mulheres que afirmaram, esta quinta-feira terem sido vítimas de assédio sexual por parte do tenor espanhol. Assim, são já 20 as alegadas vítimas. Estas mulheres decidiram contar as suas histórias após as primeiras acusações conhecidas a 13 de agosto, sendo que estas incluem toques indesejados, apalpões, convites frequentes para viagens no jato privado do tenor, telefonemas privados durante a madrugada e tentativas de beijos na boca. Segundo membros das várias equipas que foram trabalhando com o atual diretor da Ópera de Los Angeles, esta faceta era conhecida de todos. É o caso de Melinda McLain, produtora da mesma sala de espetáculos, que afirmou nunca ter marcado nenhum ensaio privado entre Domingo e jovens mulheres cantoras por recear as consequências."Criámos estes esquemas elaborados para o manter afastado das cantoras. Não era capaz de mandar nenhuma mulher para o seu camarim", aponta McLain, acrescentando que outra estratégia era a de convidar a mulher de Domingo para os eventos porque se ela estivesse presente "ele comportava-se". Domingo e a sua equipa continuam a negar qualquer tipo de comportamento deste tipo, afirmando que a Agência France Press está "numa campanha para denegrir a imagem" do tenor.Depois das primeiras acusações, a