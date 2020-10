do telemóvel de Stevens que revelou que o pai de 29 anos realizou várias pesquisas no Google durante quase uma hora até ligar para o 112. "Como saber se um bebé está morto" foi uma das pesquisas do homem.



Stevens terá ainda teria trocado mensagens nas redes sociais com duas mulheres, sem mencionar a condição da filha. As buscas resultaram ainda na descoberta de uma fralda, que Zara estava a usar durante a alegada a violação, ensopada em sangue.

Austin Stevens, um treinador de futebol de 29 anos, foi acusado de agressão sexual agravada, violação de menor e relação sexual involuntária desviante, pela morte da filha de 10 meses, Zara Scruggs, que estava aos seus cuidados.Segundo avança o jornal britânico Daily Mail, a polícia foi chamada para uma situação relacionada com uma criança que estava inconsciente. À chegada, a menina de 10 meses estava inerte.A polícia tentou reanimar a criança e rapidamente foi transportada para o hospital onde foi declarada morta duas horas depois. Após um mandado de busca, a polícia obteve o conteúdoA autópsia determinou que a menina, que tinha acabado de aprender a andar, sofreu um trauma retal e trauma contuso na cabeça.Stevens está detido sob fiança de um milhão de dólares, aproximadamente 850 mil euros, enquanto aguarda audiência preliminar marcada para 13 de outubro.