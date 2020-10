Itália, Espanha, França: pelo menos nestes três países já estão a ser conduzidas investigações às respostas dos governos à crise causada pela pandemia de Covid-19. Esta quinta-feira, as casas e escritórios do ministro da Saúde de França Olivier Véran, do diretor de saúde pública, do antigo primeiro-ministro Edouard Philippe, do antecessor de Véran Agnes Buzyn e da antiga porta-voz do governo Sibeth Ndiaye foram alvo de buscas.A investigação em França está a ser conduzida pelo Tribunal de Justiça, que foi instaurado em 1993 por François Mitterrand para lidar com o escândalo na saúde, nas décadas de 1980 e 1990, das transfusões de sangue infetado com o VIH dadas a hemofílicos.Em França, o tribunal recebeu cerca de 90 queixas apresentadas por médicos, lares de idosos e autoridades locais acerca da gestão da pandemia feita pelo governo francês. Entre elas, há acusações de homicídio involuntário e de colocar vidas em perigo. Só nove denúncias não foram descartadas pelo procurador. As restantes estão a ser analisadas numa só investigação que pretende determinar se quem estava no poder no início da pandemia demonstrou "falta de vontade para lutar contra um desastre".Já em Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte e seis ministros do seu governo também foram informados de uma investigação em curso acerca da gestão da pandemia. Conte foi questionado em junho. Os ministros mostraram-se abertos à "máxima colaboração". Em causa, estão denúncias de homicídio culposo e abuso de poder. Nas queixas, houve quem denunciasse que o governo italiano fez demasiado pouco contra o vírus ou queixas contra o confinamento, indica o jornal Il Sole.Em Espanha, as autoridades centrais, regionais e municipais também estão a ser investigadas.