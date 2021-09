Pelo menos oito mortos em tiroteio em universidade na Rússia

As mais lidas

Um estudante abriu fogo numa universidade na cidade russa de Perm esta segunda-feira, matando oito pessoas e ferindo mais de dez, avançaram autoridades do país.



A instituição tinha avançado que o suspeito teria sido abatido após o incidente, que aconteceu na Universidade do estado de Perm, a 1.300 quilómetros de Moscovo, mas autoridades rejeitaram o comunicado, referindo que o estudante está vivo e a receber tratamento num hospital.

Vídeos no local mostram jovens a saltarem das janelas no primeiro andar do edifício e autoridades já identificaram o atirador como um estudante da universidade.





Meios de comunicação russos avançaram que o suspeito do ataque é Timur Bekmansurov, com a página 59.ru news a ter avançado que o jovem terá deixado uma publicação na rede social VKontakte.

"O que aconteceu não foi um ataque terrorista (pelo menos do ponto de vista legal). Eu não era um membro de uma organização extremista, eu era não-religioso e apolítico. Ninguém sabia o que ia fazer, todas estas acções foram por mim", refere a publicação.

Na mesma, Timur terá escrito que estava "a transbordar de raiva" e que andava a planear o tiroteio, poupando dinheiro para comprar armas há muito tempo.





(atualizado às 11h32 com a informação de que o atirador está vivo)