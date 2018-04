Um avião que fazia a ligação entre Nova Iorque e Dallas foi, na passada terça-feira, 17, obrigado a aterrar de emergência depois de um dos motores ter explodido em pleno voo. As explosões destruíram parte da fuselagem do avião e rebentou uma janela, instalando o pânico no voo 1380 da Southwest Airlines a mais de 10 mil metros de altitude. O acidente resultou na morte de uma mulher e várias pessoas feridas.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, a mulher que mais tarde viria a falecer foi parcialmente sugada para o exterior através da janela que tinha sido atingida devido à despressurização do avião. Jennifer Riordan teve a metade superior do seu corpo fora do avião e só com a ajuda de outros passageiros foi possível puxá-la para o interior, onde uma enfermeira reformada tentou reanimá-la durante 20 minutos, sem sucesso devido aos graves ferimentos.

"Se conseguir imaginar estar do lado de fora de um avião a voar a 1000 quilómetros por hora e estar a ser atingido pela fuselagem ou a asa, então consegue perceber que haveria ferimentos graves", explicou Peggy Phillips, a enfermeira reformada, sobre Riordan.

Jennifer Riordan era executiva bancária do estado do Novo México, nos Estados Unidos, sendo mãe de duas crianças. De acordo com a imprensa internacional, esta é a primeira vítima fatal de um acidente de aviação nos EUA com uma companhia norte-americana desde 2009. O acidente provocou ainda sete feridos.

A antiga enfermeira afirmou ao mesmo jornal que "houve muitos actos heróicos durante o voo" e que estava "muito orgulhosa de toda a gente envolvida". A piloto, Tammie Jo Shults, uma antiga piloto da Marinha dos Estados Unidos, foi descrita como a heroína do voo, tendo mantido a calma durante toda a situação e conseguindo levar o avião em segurança até Filadélfia.

No final do voo, Shults passou pela cabine de passageiros e agradeceu a todas as pessoas o esforço, perguntando-lhes se estariam bem. Alfred Tumlinson, um dos passageiros, assumiu mesmo que Shults tem "nervos de aço" e que vai enviar-lhe "um postal no Natal a agradecer".

Ao The Guardian, o presidente executivo da companhia aérea norte-americana Southwest Airlines, Gary Kelly, revelou que o avião não revelou qualquer problema na inspecção realizada no passado domingo. No entanto, um exame preliminar do motor do avião demonstrou "fadiga metálica", de acordo com a Direcção Nacional de Segurança de Transportes.