Miguel Díaz-Canel celebrou o 58º aniversário, esta sexta-feira, como presidente de Cuba – sinal que, pela primeira vez em seis décadas, um líder cubano não tem o sobrenome Castro e a ilha é governada por alguém que nasceu depois da revolução que depôs o ditador Fulgêncio Batista. A escolha do parlamento cubano deve ser confirmada esta quinta-feira: a comissão integrada pelos 605 deputados elaborará e submeterá à votação da recentemente renovada assembleia uma proposta que inclui o presidente, primeiro vice-presidente, cinco vice-presidentes e 23 membros do Conselho de Estado, o órgão máximo de Cuba.

"Díaz-Canel não é um intruso, nem um impulsivo", disse o ainda presidente Raul Castro quando, em 2013, apontou o seu vice-presidente como sucessor. É ao irmão de Fidel que Miguel deve a sua ascensão política, que os media internacionais defendem como discreta – não há muito que se conheça sobre o seu percurso.

Nasceu a 20 de Abril de 1960 em Placetas, na província de Villa Clara, onde se licenciou como engenheiro electrónico. Será o primeiro civil no governo, mas tal não indica que não tenha passado pela tropa. Cumpriu três anos de serviço militar numa unidade de misseis antiaéreos e é depois desta experiência que ingressa na União de Jovens Comunistas.

Era professor quando, em 1994, foi nomeado para primeiro-secretário do Partido Comunista em Villa Clara – um cargo com mais poder do que um presidente da Câmara. Em 2003, foi nomeado primeiro-secretário da província de Holguín, terra natal de Fidel e Raul. Seis anos depois, tornou-se ministro do Ensino Superior e, em 2013, chegou a vice-presidente. A relação de confiança com Raul Castro ficava clara – e o seu futuro político também.

Durante os cargos que exerceu foi deixando muita gente espantada com os seus gostos e postura. Ou porque ia para o escritório de bicicleta, ou porque nunca escondeu o seu apoio a um centro cultural frequentando pela comunidade LGBT. O seu cabelo comprido era o espelho da paixão pelo rock, sendo admirador de Beatles. Os medias internacionais garantem, também, que leva sempre um iPad para as reuniões e que foi um dos primeiros a fazer-se acompanhar por um computador portátil. Na rede social Facebook, existe uma página não oficial com o seu nome e que partilha notícias sobre as suas políticas.

A sua idade, a ausência de uma farda militar - é muitas vezes visto de camisa e calças de ganga - ou a pose menos fechada, apesar de discreta, podia levar a pensar num rompimento com a essência do "castrismo". Mas um vídeo publicado em 2017, pelo dissidente Antonio Rodiles, colocou em causa a sua fama de moderado. Nas imagens, Miguel aparece a criticar os dissidentes cubanos, os EUA e jornalistas tidos como independentes. Os opositores do regime são vistos como marionetas manietadas pelos norte-americanos.

Em Março deste ano, no dia em que foram eleitos os deputados da Assembleia Nacional, elogiou a "geração histórica que guiou [Cuba] e forjou a revolução". Segundo o El Pais, é visto como um dirigente focado nas reformas do sistema que permitam ao raulismo cimentar-se: mais mercado, mas sem pluralidade de partidos.

Ao mesmo jornal, o ex-diplomata cubano Carlos Alzugaray defendeu Díaz-Canel considerando que o seu papel, embora na "sombra", foi "fundamental" para a abertura económica do governo de Raul Castro. E não duvida que será visto como um "reformista": "Nas últimas semanas, [Díaz-Canel] deu muita ênfase aos desafios político-ideológicos que enfrenta a sociedade cubana. Por isso, pode ter parecido mais conservador. Porém, como em muitos casos históricos semelhantes dentro e fora de Cuba, talvez o seu verdadeiro carácter surja quando assumir a presidência".

Do lado dos opositores, as dúvidas são maiores. Exilada nos EUA, a advogada Laritza Diversent disse ao El Pais que acredita que o futuro presidente manterá a política de "tolerância zero e repressão" contra a dissidência. Para o líder da Unpacu, o grupo de oposição mais activo da ilha, Diáz-Canel irá "fazer todo o possível para manter o regime como está agora". Mas, destacou, também é verdade que Miguel "enfrenta mais pressão da sociedade" do que Raul Castro e que se verá "obrigado a realizar transformações que levarão à transição política".

Casado duas vezes e pai de dois filhos do primeiro matrimónio, Díaz-Canel pode ficar no poder 10 anos, em cumprimento da limitação de mandatos a um máximo de dez anos decretada por Raul Castro. Aliás, é essa mesma decisão que faz com que o actual presidente tenha que abandonar o cargo.

Miguel Díaz-Canel sucedeu a Fidel, que governou de de 1976 a 2008 (o líder da revolução esteve como primeiro-ministro de 1959 a 1976), e a Raul, que esteve no cargo de 2008 até ao presente. E terá via aberta para fazer o que quiser? Dificilmente. Apesar de deixar o poder, Raul Castro continuará como secretário-geral do Partido Comunista de Cuba até ao próximo congresso, previsto para 2021.