Parlamento Europeu analisa incompatibilidades como caso de Elisa Ferreira

A Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu, em que figura Marie Toussaint, está reunida esta manhã para avaliar os casos de incompatibilidades entre os comissários de Ursula Von der Leyen.





A eurodeputada Marie Toussaint acusou, no Twitter, a comissária apontada por Portugal, Elisa Ferreira , de ficar com a pasta dos fundos comunitários quando "o seu marido é responsável por estes fundos" no nosso país, o que se verifica.