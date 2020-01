Para além de Soleimani, EUA tinham outro alvo iraniano a abater

Abdul Reza Shahlai, um empresário e comandante da força de elite iraniana, que permanece ativo no Iemen.

Assim, vários membros das forças militares no Pentágono e na Florida estiveram a monitorizar ambos os ataques, prevendo que se anunciasse o sucesso dos dois ao mesmo tempo. "Se o tivéssemos morto teriamos-nos gabado disso na mesma noite", apontou uma fonte militar ao jornal norte-americano. Outro militar afirmou que os dois ataques foram autorizados ao mesmo tempo, mas que o ataque de Shahlai não foi divulgado por não ter sido bem sucedido.O Departamento de Estado já tinha oferecido 15 milhões de dólares de recompensa a quem entregasse alguma informação que levasse ao comandanre Shahlai, acrescentando que o comandante terá estado envolvido em ataques contra as forças militares norte-americanas no Iraque.