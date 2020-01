Uma crise de cerveja na Austrália foi evitada devido à entrada em ação da Marinha nacional. A aldeia de Mallacoota estava isolada do resto do país depois da passagem dos incêndios florestais, com a única estrada de saída cortada.Desta forma, os residentes têm estado a receber bens através dos barcos da Marinha, não só os de primeira necessidade como aqueles que não são menos importantes para os australianos.Uma das maiores cervejeiras do país soube que o pub local estava a ficar sem cerveja e arranjou maneira de um carregamentos de mais de 3 mil litros (800 galões) da bebida chegasse a Mallacoota através dos barvaos da Marinha.Os residentes ficaram muito felizes com a notícia, com muitos a partilharem a notícia nas redes sociais afirmando que "nem todos os heróis usam capas" ou que "Deus abençoe a Marinha.A Marinha assegurou que nenhum bem de primeira necessidade ficou fora dos barcos devido ao transporte da cerveja.