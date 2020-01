EUA impõem novas sanções ao Irão. Aço e ferro são principais alvos

Os Estados Unidos vão continuar a pressão económica ao Irão, com a imposição de novas sanções económicas ao país. O secretário do Tesouro Steven Mnuchin afirmou que esta é uma resposta ao ataque iraniano às tropas militares norte-americanas, no início desta semana, uma vez que havia "intenção" de matar norte-americanos.Estas sanções "fazem parte do nosso compromisso de parar as as atividades terroristas globais do regime iraniano", apontou Mnuchin, defininado que estas estarão em vigor "até o Irão parar as atividades terroristas e se comprometa a nunca mais ter uma arma nuclear".As 17 sanções económicas vão ser impostas a empresas que exportem para os Estados Unidos de materiais como aço, ferro e cobre, setores chave da economia iraniana.