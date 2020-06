O Papa Francisco aprovou novas regras para as aquisições e gastos no Vaticano que se destinam a cortar custos, assegurar a transparência e reduzir o risco da corrupção quando são decididos contratos.Esta segunda-feira, foi lançada uma Carta Apostólica e novas normas expostas em 30 páginas. Segundo a Reuters, são o culminar de um processo que demorou quatro anos com vista à racionalização de custos e para lidar com o nepotismo. Chegam quando a pandemia do novo coronavírus criou o caos nas Finanças do Vaticano, indica a agência noticiosa, ao forçar a Santa Sé a aplicar medidas duras para controlar os gastos.Na Carta Apostólica, Francisco indica que as novas normas permitem "uma redução considerável quanto ao perigo de corrupção".As novas regras determinam procedimentos detalhados e transparentes quando forem atribuídos contratos por bens e serviços. A maioria dos contratos é com empresas italianas.Uma mudança importante, indica a Reuters, é a instituição de uma lista de fornecedores aprovados e destinados a todos os departamentos do Vaticano. Antes, cada departamento tinha a sua lista.