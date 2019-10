A firma de advogados cujos documentos confidenciais foram divulgados nos Panama Papers, a Mossack Fonseca, lançou um processo contra a Netflix, acusando a plataforma de transmissão de conteúdos de difamação, a propósito de um filme que será lançado na sexta-feira, intitulado The LaundromatO caso foi aprsentado esta terça-feira nos EUA. Jurgen Mossack e Ramon Fonseca dizem que o filme, no qual são interpretados por Gary Oldman (Harry Potter: O Prisioneiro de Azkaban e A Hora Mais Negra) e Antonio Banderas (A Máscara de Zorro e Dor e Glória), são retratados como "advogados implacáveis e sem escrúpulos que se envolvem em esquemas de lavagem de dinheiro, fuga aos impostos, suborno ou outras condutas que constituem crimes" e pedem ao tribunal que impeça que o filme seja mostrado.Os advogados vão ser julgados no Panamá por crimes imputados à Mossack Fonseca. Os arguidos temem que a sua imagem e direito a um julgamento justo seja prejudicado pelo filme. "Assim que o gato sai do saco, é impossível voltar a pô-lo lá dentro sem as consequências de ter um veredito manchado", escreveram nos documentos citados pelo jornal britânico The Guardian. "Isto é particularmente verdadeiro quando o gato se chama "Laudromat" e as acusações incluem lavagem de dinheiro."Os empregados daquela empresa afirmam ainda que no trailer do filme surgem como "vilões que tiram proveito da morte de 20 pessoas mortas num acidente com um barco". Meryl Streep (As Pontes de Madison County e Kramer contra Kramer) também participa neste filme, representando a viúva de uma dessas vítimas.A Mossacl Fonseca fechou as portos em março do ano passado, dois anos depois da divulgação dos Panama Papers. Os mais de 11 milhões de documentos divulgaram nomes de centenas de famosos que utilizavam contas offshores.Veja abaixo o trailer do filme: