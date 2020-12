Pai de Boris Johnson pretende tornar-se cidadão francês e manter laços com UE

O pai do primeiro-ministro britânico Boris Johnson revelou esta quinta-feira (dia 31 de dezembro) que pretende tornar-se cidadão francês, de modo a não quebrar os seus laços com a União Europeia após o Brexit.

Stanley Johnson, antigo membro do Parlamento Europeu, votou contra a saída do Reino Unido da UE em 2016 e pretende agora obter a dupla nacionalidade e tornar-se francês, de acordo com a Reuters.

"Tanto quanto sei, sou francês. A minha mãe nasceu na França, sendo que a sua mãe era totalmente francesa, tal como o meu avô. Logo, para mim, trata-se de recuperar algo que já é meu por direito, o que me deixa muito feliz", disse Johnson à rádio RTL, garantindo ainda que se sabe expressar com fluidez na língua francesa.

"Serei sempre europeu, é certo. Ninguém pode dizer aos britânicos que não são europeus, contudo ter um vínculo com a União Europeia é importante para mim", acrescentou ainda o pai do primeiro ministro, que completou este ano 80 anos.

Não obstante, Boris não se encontra do mesmo lado do pai nesta luta que finda com a chegada do novo ano, tendo em 2016 dado a cara pela campanha que pretendia retirar o Reino Unido da aliança em que se encontra desde 1973. "Iremos florescer fortemente como uma nação independente, fora de uma UE excessivamente burocrática", defendia o atual primeiro ministro britânico.

Todavia, na quarta-feira, Boris aprovou um novo acordo comercial com a UE e deixou uma nota de reconciliação na qual garantia que o "Reino Unido não vai deixar de ser um país europeu. Em muitos aspetos, representamos a civilização europeia e assim continuaremos", assinala a Reuters.