da história dos EUA depois de confessar ter estrangulado 93 mulheres, Samuel Little morreu esta quarta-feira numa cama de hospital na Califórnia. Tinha 80 anos e estava a cumprir três penas de prisão perpétua pela morte de três mulheres em Los Angeles. Relacionado Samuel Little: o perfil do maior serial killer de sempre dos EUA, segundo o FBI





que espancava brutalmente antes de estrangular. Ao contar os pormenores mais gráficos, chegou a soltar gargalhadas.





Considerado pelo FBI oserial killerCondenado por homicídio em setembro de 2014, Little começou a cumprir pena dois meses depois. Já na prisão, acabou por confessar todos os crimes que tinha cometido: entre 1970 e 2005 assassinou 93 mulheres,Segundo as autoridades norte-americanas, Little escolhia mulheres vulneráveis, muitas delas prostitutas e toxicodependentes, cujas mortes não levantariam suspeitas. O FBI confirmou 50 das 93 confissões que Samuel Little fez em 2018 e considerou-o o maior serial killer da história dos EUA.Muitas destas mulheres nunca foram identificadas. No ano passado, o FBI partilhou retratos das vítimas de Samuel Little, que o próprio desenhou na prisão, de forma a tentar identificá-las. Segundo o FBI, Little recordava com "grande precisão" os nomes das suas vítimas, as suas idades, os lugares e as circunstâncias dos crimes.