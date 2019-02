Legisladores do estado norte-americano de Oregon apresentaram um projeto de lei que pretende alterar a constituição americana do estado na idade de voto. O objetivo é baixar a idade voto dos 18 para os 16 anos, segundo comunica a FOX News.

Caso seja aprovada, a alteração pode acontecer antes das eleições presidenciais de 2020. Oregon tornar-se-ia assim no primeiro estado dos Estados Unidos a reduzir a idade de voto, o que daria aos eleitores mais jovens uma oportunidade de "participarem na votação, sobre decisões que afetam as suas casas, futuro, escolas e, como vimos, as suas próprias vidas", disse a senadora democrata do estado, Shemia Fagan, durante uma entrevista em Salem.