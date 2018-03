¿No bajar al recinto para dar quórum? La estrategia de la oposición en el parlamento de Kosovo para frenar el debate sobre un acuerdo de demarcación fronteriza con Montenegro es un poco más extrema: gases lacrimógenos pic.twitter.com/6p17RBMx4W — Camil Straschnoy (@camilstras) 21 de março de 2018

Esta quarta-feira, a sessão parlamentar do Kosovo foi interrompida depois de um partido de oposição ter lançado gás lacrimogéneo na sala de forma a impedir uma votação relativa à fronteira com o Montenegro.O Movimento Au deixou três latas de gás lacrimogéneo do lado em que os partidos que apoiam a lei iam começar a votação sobre a demarcação da fronteira com o Montenegro. Esta lei era uma condição essencial para que os habitantes do Kosovo pudessem ter acesso à União Europeia sem ser necessário visto.O partido de oposição Vetëvendosje é contra o acordo com o Montenegro dizendo que se este for aprovado irá resultar na entrega de 8.000 hectares do território kosoviano.Esta votação foi responsável por alguns desacatos no passado entre a polícia e civis.