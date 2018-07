Homens armados abateram onze taxistas que voltavam a Joanesburgo, vindos do funeral de um colega em Kwa-Zulu Natal, informou um porta-voz da polícia.Os taxistas pertenciam à associação de táxis Gauteng e encontravam-se num minibus na estrada R74, quando os homens armados lhes fizeram uma emboscada e abriram fogo."Houve um tiroteio cerca das 20 horas (locais). O veículo sofreu uma emboscada. Houve onze mortes e quatro pessoas ficaram gravemente doentes e encontram-se no hospital", afirmou o porta-voz Jay Naicker. "Sabemos que faziam parte da associação de táxis Gauteng. Tem havido muita violência entre taxistas na zona mas ainda estamos a investigar quem são os criminosos."Os táxis em minibus são a mais popular forma de transporte na África do Sul e a violência entre grupos rivais é comum, para conseguirem o domínio das vias mais lucrativas.