O embaixador palestiniano Riyad Mansour disse ao jornal The Guardian que estava desapontado por o conselho de segurança não ter decidido condenar aquilo que considera ser um "massacre abominável" a manifestantes pacíficos. O embaixador referiu ainda que espera que o Conselho de segurança ajude a reverter "esta situação volátil que constitui, claramente, uma ameaça à paz e segurança internacional".



O embaixador israelita Danny Danon pediu à comunidade internacional que não se deixe ludibrial pelo que apelidou como "um ajuntamento bem-organizado de terror e violência", mas que se apresentou sob a fachada de uma manifestação pacífica. "Os palestinianos chegaram a um ponto muito mais baixo de forma a poderem usar as Nações Unidas para espalharem mentiras sobre Israel", disse o embaixador.



Alguns membros do Conselho de Segurança sugeriram durante a reunião de emergência que Israel deveria garantir o uso proporcional das suas forças militares. Alguns pediram também aos manifestantes palestinianos que evitassem a violência, segundo relato da Associated Press.



A luta entre milhares de palestinianos na fronteira e os soldados israelitas degenerou na sexta-feira em confrontos com consequências das mais gravosas dos últimos anos. O exército israelita terá matado pelo menos 16 palestinianos e deixou 1400 feridos ao reprimir protestos na Faixa de Gaza, segundo os dados da Associated Press.

O Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu que fosse lançada uma investigação independente aos conflitos mortais entre as tropas israelitas e palestinianas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas emitiu também um pedido para que ambos os lados resfriem as suas acções.Guterres pediu "uma investigação independente e transparente" aos incidentes, informou o porta-voz Farhan Haq. Guterres pede ainda "a todos os envolvidos que se abstenham de qualquer ato que possa causar mais vitimas, em particular quaisquer medidas que possam colocar civis em risco."O líder da ONU acredita que "esta tragédia sublinha a necessidade de revitalizar o processo de paz, com o objectivo de criar condições para um regresso das negociações que vão permitir que palestinianos e israelitas vivam lado a lado em paz e segurança".Da reunião extraordinária convocada pelo Kuwait horas depois do dia mais sangrento em Gaza desde a guerra fronteiriça entre as tropas israelitas e o Hamas não saiu nenhuma decisão. Durante o encontro os membros do Conselho de Segurança não chegaram a consenso quanto a medidas a tomar ou sequer numa mensagem a emitir.Morreram 15 pessoas e mais de 700 ficaram feridas depois das tropas israelitas terem disparado sobre centenas de manifestantes palestinianos que protestavam junto à fronteira de Gaza, segundo os dados do ministro da saúde da Palestina.Segundo os militares ao serviço de Israel, centenas de manifestantes atiraram pedras contra as tropas. Há ainda relatos de atiradores palestinianos que dispararam contra os israelitas.