As Nações Unidas quer uma investigação independente à morte de uma criança de sete anos que morreu na fronteira dos EUA.

Um observatório das Nações Unidas para o tratamento dos migrantes pediu uma investigação independente à morte de Jakelin Caal Maquin, uma menina de sete anos guatemalteca que morreu sob a custódia do governo norte-americano.



As Nações Unidas enviaram uma queixa oficial ao secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeio, através de oficiais de Geneva. Jakelin morreu a 8 de Dezembro, 48 horas depois de ser detida pelo serviço de patrulha das fronteiras dos EUA, junto ao Novo México. A menina morreu por desidratação.



"Quando uma pessoa, especialmente uma criança, está à custódia de um estado, esse Estado tem de assegurar os seus direitos.



O responsável pelo observatório pediu um inquérito independente à tragédia que seja dirigida por juízes e advogados, informa o jornal The Guardian.



Felipe González Morales pede ainda o fim imediato da detenção de crianças migrantes nos EUA e que pede à administração Trump que procure resolver os "falhanços do sistema migratório de forma a impedir que ocorram situações semelhantes no futuro". "A detenção de crianças tem um impacto severo nas mesmas", explicou Morales ao jornal britânico, lembrando que a administração Trump está condicionada por leis internacionais que não podia ignorar.



Menina chegou a registar 40,9 graus de febre



Uma criança de sete anos morreu de desidratação após ter sido detida, juntamente com a sua família, por ter atravessado ilegalmente a fronteira do México para os Estados Unidos, anunciou as U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Segundo os registos da CBP, avançados pelo Washington Post, a menor, nascida na Guatemala, foi detida na fronteira com 163 pessoas no dia 6 de Dezembro, pelas 22h00, perto da localidade de Lordsburg, no Novo México. Começou a ter convulsões às 6h25 do dia 7 de Dezembro.

De acordo com os paramédicos que a socorreram, a menina estava com 40,9 graus de febre. Não tinha "comido nem bebido água durante vários dias", explicou a CBP.

Transportada para o hospital pediátrico em El Paso de helicóptero, acabou por falecer menos de 24 horas depois.