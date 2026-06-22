Onda de calor em França já fez cinco mortos e causou 13 afogamentos

França tem enfrentado temperaturas perto dos 40º.C, que ainda deverão subir. Mais de 1.3000 escolas já fecharam por precaução e o Ministério do Trabalho francês recomenda adaptações que evitem a exposição ao calor.

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Uma onda de calor em França, a rondar os 40º.C, já fez cinco mortos desde domingo, dia 21. Três das vítimas eram idosos e as outras duas eram crianças, de 2 e 4 anos, que morreram fechadas dentro de um carro. Metade do país está em alerta vermelho e a outra metade em alerta laranja, com previsões de agravamento nos próximos dias.



Onda de calor em França AP Photo/Emma Da Silva

Três idosos, com idades entre os 80 e os 95 anos, morreram este domingo, em casa, na região de Gironde, confirmou a autarquia local. Na manhã desta segunda-feira, duas crianças irmãs foram encontradas no interior do veículo da mãe, estacionado num parque de estacionamento em Carpentras, Vaucluse. De acordo com a câmara local, a causa e circunstâncias da morte dos menores ainda estão a ser investigadas, mas a onda de calor é o principal fator.

As crianças foram socorridas pelos bombeiros, depois de um alerta por volta das 13h30. Quando foram encontradas, já estavam em paragem cardiorrespiratória e a assistência médica já não foi suficiente. Segundo o Le Parisien , a mãe dos menores ter-se-á esquecido dos filhos no carro.

As altas temperaturas levaram os franceses a procurar praias e lagos onde se pudessem refrescar, mas daí resultaram 13 mortos por afogamento, desde domingo. Entre os relatos, há casos de vítimas que não regressaram à superfície depois de mergulharem na água.

As temperaturas ainda vão subir esta terça e quarta-feira. Já encerraram mais de 1.300 escolas e outras 4 mil adaptaram o seu funcionamento. O Ministério do Trabalho recomenda a adaptação das normas de trabalho, como teletrabalho, de modo a reduzir a exposição ao calor.

Com Diogo Barreto