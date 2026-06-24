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Onda de calor em Espanha provoca dois mortos

Marta Rodrigues 17:12
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Vários países da Europa registam temperaturas na ordem dos 40º.C. França está em alerta vermelho há quatro dias.

Duas pessoas, de 68 e 90 anos, morreram em Espanha, na terça-feira, dia 23, devido à onda de calor que assola a Europa. O país está em aviso vermelho e já chegou aos 44º.C em alguns pontos do país. 

Temperaturas na ordem dos 40º.C em Espanha fazem dois mortos
Temperaturas na ordem dos 40º.C em Espanha fazem dois mortos Europa Press via AP

A vítima mortal de 90 anos residia num lar de idosos no País Basco, onde morreu, e a de 68 anos vivia na Andaluzia, de acordo com os serviços de emergência das duas regiões.  

A Agência Estatal de Meteorologia adiantou que o sul do país registou temperaturas até aos 45º.C, em regiões como Jaén e Montoro, na Andaluzia, na terça-feira. O norte de Espanha teve temperaturas ligeiramente mais baixas, mas que atingiram recordes históricos. A região da Cantábria atingiu os 43,7º.C, enquanto o País Basco e Navarra chegaram aos 42º.C.  

É esperada uma descida significativa das temperaturas mínima e máxima a partir de quinta-feira, dia 25.  

A onda de calor deverá estender-se também pela Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Itália, Alemanha e Hungria. Até ao momento, França é o país mais afetado, estando já no quarto dia consecutivo em alerta vermelho. Pelo menos cinco pessoas morreram devido ao calor e cerca de 40 morreram por afogamento.  

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