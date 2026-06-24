Onda de calor em Espanha provoca dois mortos

Vários países da Europa registam temperaturas na ordem dos 40º.C. França está em alerta vermelho há quatro dias.

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Duas pessoas, de 68 e 90 anos, morreram em Espanha, na terça-feira, dia 23, devido à onda de calor que assola a Europa. O país está em aviso vermelho e já chegou aos 44º.C em alguns pontos do país.



Temperaturas na ordem dos 40º.C em Espanha fazem dois mortos Europa Press via AP

A vítima mortal de 90 anos residia num lar de idosos no País Basco, onde morreu, e a de 68 anos vivia na Andaluzia, de acordo com os serviços de emergência das duas regiões.

A Agência Estatal de Meteorologia adiantou que o sul do país registou temperaturas até aos 45º.C, em regiões como Jaén e Montoro, na Andaluzia, na terça-feira. O norte de Espanha teve temperaturas ligeiramente mais baixas, mas que atingiram recordes históricos. A região da Cantábria atingiu os 43,7º.C, enquanto o País Basco e Navarra chegaram aos 42º.C.

É esperada uma descida significativa das temperaturas mínima e máxima a partir de quinta-feira, dia 25.

A onda de calor deverá estender-se também pela Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Itália, Alemanha e Hungria. Até ao momento, França é o país mais afetado, estando já no quarto dia consecutivo em alerta vermelho. Pelo menos cinco pessoas morreram devido ao calor e cerca de 40 morreram por afogamento.