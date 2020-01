A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que ainda é cedo e despropositado decretar o novo vírus da pneumonia emergência global de saúde pública. Já foram confirmados mais de 700 casos de pacientes de coronavírus. O novo vírus que causa pneumonias virais foi detetado na China no final de 2019 e já infetou dezenas de pessoas noutros países e provocou a morte a pelo menos 18 (17 no continente chinês).Há pelo menos 571 pessoas infetadas só no território continental chinês e foram já detetados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos.As autoridades chinesas consideram que o país está no ponto "mais crítico" no que toca à prevenção e controlo do vírus e colocaram em quarentena, impedindo entradas e saídas, três cidades onde vivem mais de 18 milhões de pessoas - Wuhan, a as vizinhas Huanggang e Ezhou.