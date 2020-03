A Organização Mundial de Saúde ( OMS ) considera ser "uma falsa esperança" que o novo coronavírus desapareça no verão, como costuma acontecer com as gripes.As declarações foram feitas durante a conferência de imprensa diária em que os membros da OMS referiram a importância de se estar bem informado.A OMS referiu ainda que é importante não divulgar informações falsas e que é fundamental desmentir os mitos que têm sido criados em torno deste vírus, como a "falsa esperança" de que o mesmo desapareça no verão.

"Estamos a trabalhar com os governos para parar e abrandar o contágio, mas tudo depende do que fizermos agora. Temos de nos preparar para situações diferentes", disse uma das representantes da Organização Mundial de Saúde.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para mais de 100 mil, das quais morreram 3.385, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France Presse (AFP), com dados atualizados esta tarde.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou 13 casos de infeção.



A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".