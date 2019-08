E se um voo durasse menos tempo que a leitura desta notícia? Na Escócia, apenas dois minutos de avião bastam para fazer a travessia entre as ilhas de Papa Westray e Westray, no arquipélago das Órcades. Ao todo são apenas 2,7 quilómetros que separam os dois territórios, naquela que é a mais curta distância de uma viagem de avião no mundo.

No último ano, 21 mil passageiros fizeram a travessia entre as três ilhas principais – Kirkwall, Westray e Papa Westray. A última destas ilhas não tem porto e as passagens de barcos pelo Mar do Norte são raras devido às condições climatéricas por isso é necessário "compensar" com o serviço aéreo.





A viagem no voo da Loganair Flight 711 custa cerca de 18,50€ e, por mais um, é possível voltar até à ilha principal de Kirkwall. Além da mais pequena viagem de avião, a travessia entre Papa Westray e Westray está prestes a tornar-se a mais amiga do ambiente, com o primeiro voo comercial elétrico a estar pronto no ano de 2022 através de um modelo israelita.

Este não é um caso isolado. Todo o arquipélago das Órcades, na Escócia, é um exemplo de aproveitamento das condições que o ambiente dá: as mais de 70 ilhas geram mais energia do que aquela que consomem e esta é depois vendida à escala nacional.