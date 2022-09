O tenente que conquistou o coração da princesa

Em 1939, quando Hitler aterrorizava o mundo, o homem que ocupava os pensamentos da filha do último imperador da Índia era um príncipe chamado Filipe. O primeiro encontro com Lilibet ocorreu a 22 de Junho de 1939, era ela uma "garota tímida de 13 anos", escreve Nicholas Davies em Elizabeth: Behind the Palace Doors (Isabel, por trás das portas do palácio). Jorge VI seguia no iate real com as filhas em direção a Dartmouth, onde Luís Mountbatten, tutor do príncipe grego, era ajudante de campo do monarca. Foi ele quem lhe pediu que mostrasse a Lilibet as instalações da academia naval. "Ele é tão lindo!", exclamou a princesa, segundo a então professora Marion Crawford.