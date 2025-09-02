É conhecido como o "metro de Gaza", o sistema de túneis que o Hamas construiu, durante quase quatro décadas, para se refugiar dos ataques do exército israelita, para se movimentar por baixo da cidade e esconder reféns. São cerca de 500 quilómetros (o equivalente a toda a extensão do metro de Nova Iorque), com vários níveis de profundidade (de 10 a 20 metros em média, podendo os maiores túneis atingir os 80), de diferentes alturas e de largura (alguns permitem a passagem de carros). Os túneis têm sistema elétrico, de ventilação e as entradas estão integradas em edifícios com o intuito de dificultar a sua sinalização. E em breve este pode tornar-se o cenário do conflito israelo-palestiniano, à medida que o exército de Benjamin Netanyahu avança no domínio do território de Gaza à superfície.

O labirinto onde Hamas resiste