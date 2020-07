O insólito anúncio da Burger King onde anunciam uma receita mais amiga do ambiente

De acordo com resultados iniciais desta iniciativa, reportados pela CNBC, uma dieta com citronela permite cortar em cerca de um terço as emissões diárias de metano nos últimos três a quatro meses de vida de uma vaca. A marca tem também apresentado opções vegetarianas nos seus menus e estabeleceu uma parceria com a Impossible Foods que quer criar "carne falsa" em laboratório.

A Burger King não é uma marca conhecida por apostar em anúncios convencionais. Há alguns meses foi notícia pela publicidade onde mostrava o seu hambúrguer mais famoso, o Whopper, a ganhar bolor, como forma de mostrar que nãio usavam conservantes artificiais. O novo anúncio consiste numa canção country cantada por uma criança sobre a menor libertação de metano das vacas que utiliza para a sua carne, ou seja, é uma canção sobre gases."Quando as vacas dão puns, arrotam e espirram / não é um tema para rir / elas estão a soltar metano/ de cada vez que o fazem", canta, em inglês, um jovem cowboy num fato branco com franjas. Mais à frente, o jovem cantor lembra que esta libertação de metano aquece a atmosfera e que isso é mau sinal para a humanidade. A canção revela ainda que mudar a dieta das vacas pode ajudar a reduzir os gases com efeito de estufa.O vídeo termina num cenário parecido ao de Charlie e a Fábrica de Chocolate, num parque de diversões chamado Low Carbon Land (Terra de Pouco Carbono), com um carrossel de vacas e uma montanha-russa de hambúrgueres Whopper.A mensagem do vídeo é "como nós somos parte do problema" (afinal, os hambúrgueres da amrca precisam de uma produção massiva de vacas), "Estamos a trabalhar para nos tornarmos parte da solução". A cadeia de restauração está a testar nos EUA uma versão do Whopper cujo hambúrguer é feito a partir de vacas que têm uma dieta "low-methane". Isto significa que os animais consomem 100 gramas de citronela por dia para reduzir os níveis de metano produzidos. A empresa, em comunicado, adiantou que tem vindo a colaborar com cientistas para tentar minimizar o impacto da carne utilizada nos seus hambúrgueres.O filme tem alguns tons mais surrealistas, como a elevação do jovem até às nuvens com cor púrpura e houve quem dissesse que parecia que o anúncio tinha sido realizado por alguém em alucinogénicos. Mas o nome do realizador pode ajudar a perceber um pouco melhor o tempo do anúncio meio surrealista. O realizador é Michael Gondry, conhecido pelo filme Eternal Sunshine of the Spotless Mind (O Despertar da Mente) e mais recentemente da série norte-americana Kidding, ambos com Jim Carey.O jovem em causa é Mason Ramsey, de 11 anos, que ficou conhecido depois de um vídeo a cantar tirolês num Walmart.