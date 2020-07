Camila é norueguesa, Alexander é sueco – e os dois queriam casar. Problema número um: a Covid-19. Problema número dois: a Suécia, cuja estratégia mais relaxada levou a um número maior de mortos e de infectados. Vizinhos como a Noruega ainda não abriram as fronteiras às pessoas oriundas da Suécia – ou seja, os amigos e familiares de Camila e Alexander não podiam estar juntos no casamento. Como resolver, sem adiar o casamento?

Camila fez uma piada: e se casassem na mesma, eles de um lado da fronteira, os convidados de Alexander do outro? A piada transformou-se rapidamente em solução, conta a BBC. Noiva e noivo casaram na fronteira sudeste entre os dois países, na região de Holebekk, com os amigos e familiares de Alexander do outro lado, separados por uma fita e laço branco.

O noivo não esperava ter muitos convidados do seu lado – para chegar aquela fronteira é preciso fazer uma viagem relativamente longa através da floresta –, mas os amigos surpreenderam-no. Quem também esteve na festa foram dois polícias noruegueses. "Perguntaram de forma educada se podiam juntar-se e observar", contaram os noivos. "Claro que dissemos que sim".A indústria global dos casamentos, avaliada num artigo da revista The Economist em 260 mil milhões de euros, está a ser abalada pela pandemia. Um casamento implica necessariamente uma concentração de pessoas, o que desde logo vai contra os regulamentos de saúde em vários países. Soluções caricatas como a de Camila Oyjord e Alexander Clern não são caso único - em Junho, a The Economist noticiou em Junho que o governador do estado norte-amerciano da Nova Jérsia assinou uma norma que permite casamentos por via remota, como o Zoom.A revista descreve o caso de Heather e Adam, o casal que pediu autorização para casar por Zoom e que levou à nova norma do governador. Trocaram a documentação legal por email com o gabinete do presidente da câmara e em Maio casaram, sem convidados, numa cerimónia diferente - eles em casa e o presidente da câmara, o oficial que os casou, do outro lado do ecrã.