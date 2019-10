A 3 de outubro, quatro pessoas morreram num ataque dentro da sede da polícia em Paris. O homicida chamava-se Mickaël Harpon, era um informático de 45 anos e trabalhava desde 2003 na polícia – mais precisamente, nos serviços secretos da polícia de Paris , dedicada à recolha de dados sobre radicalização de jihadistas.As autoridades determinaram que também Harpon se radicalizou, mantendo contactos com pessoas que seguiam a ideologia salafita (um ramo ultraconservador do islamismo sunita). Como é que a polícia não detetou isso?Harpon tinha acesso a "segredos de defesa" de alto nível, o que lhe permitia conhecer informações com importância para a segurança nacional e o obrigavam a passar por monitorizações de segurança rigorosas e regulares.Christophe Castaner, o ministro do Interior francês, será questionado no parlamento na quinta-feira, dia 9, e há quem peça a sua demissão.O jornal Le Parisien revelou esta segunda-feira que Harpon tinha em sua posse uma pen com detalhes pessoais sobre os seus colegas e propaganda extremista. Não se sabe se partilhou a informação com alguém, mas as autoridades receiam que as vidas dos agentes da polícia estejam em risco caso sejam partilhados detalhes acerca das suas vidas, identidades ou moradas.A imprensa francesa revelou que naquela quinta-feira, a mulher de Mickaël Harpon telefonou a uma colega do marido a partilhar as suas preocupações: o marido não tinha dormido bem, ouvira vozes e parecia incoerente.Antes do ataque, o homicida comprou duas facas e entrou com elas no trabalho sem demonstrar nervosismo, segundo as imagens de videovigilância. À hora de almoço, em sete minutos, matou quatro pessoas e feriu duas dentro da sede da polícia. Acabaria abatido por um colega.Harpon e a mulher trocaram 33 mensagens de texto com conteúdo religioso antes de ele matar os colegas. Após ter sido ouvida durante três dias, a mulher foi libertada sem acusações.Há 45 anos, Mickaël Harpon nasceu na Martinica, uma região ultramarina da França. Na polícia desde 2003, há dez anos que se convertera ao Islão, segundo as autoridades francesas.Em 2015, uma ocorrência devia ter sido denunciada, frisou o ministro Castaner: Harpon defendeu o atentado no jornal Charlie Hebdo, perpetrado por dois irmãos e reivindicado pela al-Qaeda no Iémen. O momento ocorreu durante uma discussão com colegas mas nada ficou registado.Afinal, a vida pessoal de Harpon tinha sido escrutinada no início da sua carreira, sem nada ser detetado. Ele não tinha cadastro, mas fora sancionado em 2012 devido a um caso de violência doméstica ocorrido três anos antes.Desde o seu casamento em 2014 que o informático não pegava nas mãos das mulheres suas colegas, nem as beijava. A mulher com que se casou é muçulmana, mas não usa o véu. A mesquita que frequentava também não fez soar o alarme: não é considerada extremista.No Facebook, Harpon partilhava poucas coisas. Na sua maioria, defendiam a independência da Palestina e outras eram sobre a Síria.Segundo colegas, o informático sofria de problemas auditivos e isso frustrava-o, devido aos entraves na carreira.O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, ordenou uma investigação aos procedimentos na sede da polícia e à unidade de antiterrorismo para detetar sinais de radicalização entre funcionários. Mas segundo a mulher de Mickaël Harpon algo mudou na noite anterior ao ataque: descreveu o marido como "possuído".