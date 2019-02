As autoridades na Bélgica estão a investigar os esgotos da cidade de Antuérpia depois de pistas apontarem para um esquema utilizado para roubar um banco durante a manhã deste domingo. Os ladrões terão escavado um túnel de quatro metros de comprimento junto ao edifício do lado contrário ao banco BNP Paribas até à estrada.

A partir daí, os suspeitos terão cavado outro túnel de quatro metros para depois rastejarem sobre um tubo com 40 centímetros de diâmetro para chegarem aos cofres do banco. O alarme apenas acabaria por soar durante a tarde desse mesmo dia.

O banco assaltado fica apenas alguns metros do quarteirão diamante de Antuérpia, o local onde, em fevereiro de 2003, aconteceu o chamado "roubo do século" quando foram roubadas joias no valor de quase 100 milhões de euros.

"Um túnel para o sistema de esgotos foi encontrado. Já foram realizadas medições para averiguar se seria seguro descer. Foi encontrado também um segundo túnel que levava ao edifício na Nerviërsstraat", afirmou Willem Migom, porta-voz da polícia da Antuérpia.