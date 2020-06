O ex-vice presidente dos EUA e futuro candidato democrata às presidenciais dos EUA, Joe Biden, deixou uma mensagem vídeo que foi passada no funeral do afro-americano George Floyd, esta terça-feira, em Houston, no estado do Texas.

"É a hora da justiça racial. Essa é a resposta que devemos dar aos nossos filhos quando questionam porquê. Porque quando houver justiça para George Floyd, estaremos realmente no caminho da justiça racial nos EUA", defendeu Biden, homenageando o cidadão de 46 anos que morreu depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção. "Não consigo respirar", ouviu-se Floyd dizer no vídeo do momento difundido pelas redes sociais.

"Pequena Gianna, como te disse quando te vi ontem, és tão corajosa. O pai está a olhar para baixo e está tão orgulhoso de ti", disse ainda Biden, dirigindo-se à filha de Floyd, que recentemente foi filmada, num protesto, a dizer que o pai tinha mudado o mundo. O democrata não esqueceu esse momento, quando falou na questão da justiça social e na necessidade de se chegar a esse patamar: "Então, como disseste, Gianna, o pai terá mudado o mundo."

Na lotada igreja Fountain of Praise, familiares e amigos abraçaram-se pela primeira vez diante do caixão aberto. "É hora de celebrar a sua vida", afirmou a pastora Mia Wright.

George Floyd morreu em 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota). Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas, algumas das quais foram palco de atos de pilhagem.

Os quatro polícias envolvidos foram despedidos, e o agente Derek Chauvin, que colocou o joelho no pescoço de Floyd, foi acusado de homicídio em segundo grau, arriscando uma pena máxima de 40 anos de prisão.

Os restantes vão responder por auxílio e cumplicidade de homicídio em segundo grau e por homicídio involuntário.

A morte de Floyd ocorreu durante a sua detenção por suspeita de ter usado uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) numa loja.



Com Lusa