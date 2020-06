Centenas de manifestantes pediram uma investigação à morte de um jovem afro-americano de 24 anos encontrado enforcado numa árvore perto da câmara municipal de Palmdale, na Califórnia, EUA. Manifestantes suspeitam de que morte tenha sido resultado de um linchamento.





As autoridades californianas já prometerem que iriam investigar a morte do jovem Robert Fuller independentemente de uma primeira avaliação do médico legista ter decretado a causa de morte como suicídio.Este sábado, os manifestantes marcharam desde o parque onde Fuller foi encontrado, até à esquadra. Muitos transportavam cartazes onde se podia ler: "Justiça para Robert Fuller". "Nós queremos saber a verdade sobre o que realmente aconteceu", afirmou a irmã do jovem ao LA Times. "Só queremos a verdade. O meu irmão não era suicida. Ele era um sobrevivente. Tinha esperteza de rua", acrescentou.Os EUA têm assistido a centenas de protestos nas últimas semanas depois do homicídio de George Floyd. Multidões de manifestantes tomaram as ruas do país - e mesmo de outros continentes - para exigir justiça e reformas profundas nas mais de 18.000 forças policiais que coexistem nos Estados Unidos, como a Polícia Municipal, os xerifes do condado, patrulhas estatais. Ao grito de "Black Lives Mater", denunciaram a "brutalidade policial", que visa desproporcionalmente os afro-americanos. Quase um quarto das mil pessoas mortas pela polícia em 2019 eram negras, apesar de representarem apenas 13% da população americana.Os manifestantes querem também pôr fim à ampla impunidade de que gozam os agentes da polícia. Nos últimos 15 anos, apenas 110 agentes foram acusados de disparar contra um suspeito.Neste caso, foram necessários vários dias para Derek Chauvin ser acusado de "assassinato" e os seus três colegas envolvidos de "cumplicidade".

Perante a cólera das ruas, algumas agências anunciaram medidas iniciais. A polícia de Houston abandonará a prática controversa dos "estrangulamentos" na detenção de suspeitos, a polícia de Minneapolis será desmantelada e retrabalhada e a polícia de Washington deixará de dar espaço aos sindicatos nos processos disciplinares.

A nível federal, o "Justice and Policing Act", apoiado por mais de 200 eleitos maioritariamente democratas, pretende, entre outras coisas, criar um registo nacional para os agentes policiais que cometam infrações, facilitar os procedimentos legais contra os agentes e repensar o seu recrutamento e formação.

Mas o futuro da lei está seriamente comprometido no Senado da maioria republicana.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu em 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.



Com Lusa