Pelo menos 70 pessoas morreram nos EUA devido a força policial na última década depois de dizerem "I can’t breathe" (Não consigo respirar, em português). A frase ficou associada ao movimento Black Lives Matter após a morte de Eric Garner que, em 2014, foi estrangulado por um polícia de Nova Iorque enquanto disse estas três palavras 11 vezes antes de perder a consciência. Em maio deste ano, George Floyd morreu asfixiado após um polícia colocar o joelho na sua nuca durante 8 minutos e 46 segundos, enquanto dizia "I can’t breathe".

De acordo com uma investigação do New York Times, além de Garner e Floyd, pelo menos 70 pessoas morreram sob custódia policial durante a última década após dizerem essas mesmas palavras. A idade não foi fator discriminatório – as vítimas tinham idades entre os 19 e os 65 – mas a maioria dos detidos tinha cometido apenas pequenas infrações, ou tinham sido alvo de chamadas de emergência por suspeita de comportamento estranho. Mais de metade eram negros.

Na maioria das vezes, agentes policiais usaram o corpo para deixar a vítima no chão. Muitos dos casos incluem a utilização de tasers e em alguns o estrangulamento através do pescoço. Nem todas as mortes às mãos de polícias nos EUA aconteceram durante detenções, mas todos os que disseram "I can’t breathe" antes de morrer foram ignorados ou desvalorizados pelas autoridades. O jornal norte-americano conta mesmo que houve quem tivesse pedido ajuda durante horas antes de morrer.

Em quase metade dos casos analisados pelo The Times, as pessoas que morreram após detenção já estavam em risco por estarem sob o efeito de estupefacientes. Outros estavam a experienciar doenças como pneumonia ou ataques cardíacos.

O caso de Eric Garner, que deu visibilidade à frase "I can’t breathe" e ao movimento Black Lives Matter, ocorreu em 2014, mas nestes seis anos seguintes mais de 40 pessoas morreram após dizerem, gritarem ou suplicarem: "Não consigo respirar".