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Novo vídeo mostra preparativos do homem acusado de tentativa de homicídio de Trump

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Imagens partilhadas pela procuradora também mostram Allen no dia anterior ao ataque, a rondar a área onde se realizou o jantar de Donald Trump com os correspondentes na Casa Branca.

Procuradoria de Washington divulgou um novo vídeo que mostra Cole Allen, acusado de tentar assassinar o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sábado passado, a disparar contra um agente do Serviço Secreto antes de ser detido.

Cole Allen
Cole Allen Direitos Reservados - X

"Estamos a publicar o vídeo já apresentado ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos que mostra Cole Allen a disparar contra um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos", afirmou na quinta-feira a procuradora Jeanine Pirro numa publicação acompanhada pelas imagens na rede social X.

As imagens partilhadas pela procuradora também mostram Allen no dia anterior ao ataque, a rondar a área onde se realizou o jantar de Donald Trump com os correspondentes na Casa Branca.

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