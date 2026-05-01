Novo vídeo mostra preparativos do homem acusado de tentativa de homicídio de Trump

Imagens partilhadas pela procuradora também mostram Allen no dia anterior ao ataque, a rondar a área onde se realizou o jantar de Donald Trump com os correspondentes na Casa Branca.

Procuradoria de Washington divulgou um novo vídeo que mostra Cole Allen, acusado de tentar assassinar o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sábado passado, a disparar contra um agente do Serviço Secreto antes de ser detido.



Cole Allen Direitos Reservados - X

"Estamos a publicar o vídeo já apresentado ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos que mostra Cole Allen a disparar contra um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos", afirmou na quinta-feira a procuradora Jeanine Pirro numa publicação acompanhada pelas imagens na rede social X.

As imagens partilhadas pela procuradora também mostram Allen no dia anterior ao ataque, a rondar a área onde se realizou o jantar de Donald Trump com os correspondentes na Casa Branca.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026