As imagens chegam por drones e mostram filas de caixões a serem colocados numa espécie de vala comum em Hart Island, uma ilha a cerca de 25 quilómetros do centro de Nova Iorque. O estado é o mais afetado pelo novo coronavírus nos Estados Unidos, com mais de cinco mil mortes e 160 mil casos confirmados de Covid-19.

É neste local, onde as autoridades sepultam os residentes de Nova Iorque que não são reclamados pela família, que estão a ser sepultadas as vítimas da Covid-19 sem ninguém próximo ou cujos familiares não têm dinheiro para pagar os funerais.

"Durante décadas, Hart Island foi utilizada para enterrar as pessoas que não foram reclamadas pelas famílias. Vamos continuar a usar a ilha dessa forma durante esta crise e é provável que pessoas que morreram pela Covid-19 e que estejam nestas condições sejam enterradas na ilha", explicou à CNN Freddi Gosdtein, porta-voz do autarca de Nova Iorque.





O estado de Nova Iorque, por si só, soma já mais casos que países como Espanha e Itália, onde a situação provocada pela Covid-19 é devastadora. Os enterros em Hart Island passaram a ter uma frequência de cinco dias por semana, quando era apenas semanal.

Do outro lado, os crematórios da cidade estão a estender horas para poder queimar o máximo de corpos, indicaram autoridades da cidade à Reuters. "Estamos a preparar-nos para o pior cenário", indicou o diretor da Associação de Diretores de Funerais do Estado de Nova Iorque

Os EUA somam, ao todo, mais de 450 mil casos da Covid-19 e são o país mais afetado no mundo, com mais de 16 mil mortes registadas – apenas atrás de Itália. Só na cidade de Nova Iorque, já foram registados 1.400 mortos.