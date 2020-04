Em Nova Iorque, morreram 799 pessoas em 24 horas devido ao novo coronavírus

No estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, registaram-se mais 799 mortes por infeção do novo coronavírus em 24 horas. O número foi avançado pelo governador Andrew Cuomo, e trata-se de um número recorde.

Ao todo, morreram 7.067 pessoas no estado de Nova Iorque. Estão 18.279 pessoas internadas, no total, sendo que 4.925 se encontram em unidades de cuidados intensivos.

Ao todo, 200 pessoas foram hospitalizadas, menos do que as 586 registadas no dia anterior. O número de internamentos nas últimas 24 horas foi o menor desde que a pandemia afetou o estado.No estado de Nova Iorque, todos os residentes foram instados a ficar em casa a não ser para coisas essenciais, desde 20 de março.Para Cuomo, o novo coronavírus é "uma explosão silenciosa que atravessa a sociedade com a mesma aleatoriedade, a mesma malvadez que vimos no 11 de setembro".