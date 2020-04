Noruega declara que já tem pandemia sob controlo

O surto de covid-19 já se encontra "sob controlo" na Noruega, declarou esta segunda-feira o ministro da Saúde do país.





Høie

Em conferência de imprensa, Bentindicou que a taxa de transmissão no país se situa agora em 0,7, o que significa que cada infetado contamina, em média, 0,7 pessoas.A meta traçada pelo governo norueguês era atingir uma taxa de transmissão de um, sendo que quando a taxa de transmissão é inferior a este valor as epidemias acabam por se extinguir.Na quarta-feira o executivo irá decidir se prolonga as atuais restrições em vigor no país, que incluem o encerramento de escolas e creches, para lá de meados de abril. A Noruega optou por impor apenas algumas restrições e não um confinamento tão rigoroso como outros países.A Noruega regista desde o início do surto 5.760 casos, 74 mortes e 32 doentes dados como curados. Nas últimas 24 horas o país contabilizou 73 novos casos e três óbitos. Existem ainda 5.654 casos ativos, dos quais 83 são considerados graves ou críticos.