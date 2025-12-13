Sábado – Pense por si

Nobel da Paz 2022 entre 123 prisioneiros libertados na Bielorrússia

Lusa 14:04
Os Estados Unidos anunciaram que vão levantar algumas sanções comerciais contra a Bielorrússia.

Os ativistas bielorrussos Ales Bialiatski, Nobel da Paz 2022, e Maria Kolesnikova foram libertados da prisão, anunciaram organizações de direitos humanos, após o Presidente ter autorizado a libertação de 123 prisioneiros, em troca do levantamento de sanções norte-americanas.

A libertação dos detidos foi avançada pela agência estatal Belta, uma informação já confirmada pela oposição e por grupos de defesa dos direitos humanos.

Pouco antes de ser conhecida a decisão de Lukashenko, os Estados Unidos anunciaram que vão levantar algumas sanções comerciais contra a Bielorrússia, no mais recente sinal de alívio das relações entre Washington e a isolada autocracia.

