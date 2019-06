No Japão, as mulheres querem acabar com a tortura dos saltos altos

Takumi Nemoto em resposta à petição.

O nome escolhido, muito parecido com o #MeToo que varreu as redes sociais há uns meses, é um trocadilho entre as palavras "kutsu" e "kutsuu", sapatos e dor em português. Ainda que muitas empresas não obriguem as suas empregadas a usar saltos altos diariamente, esta é uma tradição que faz já parte da cultura de trabalho japonesa e que é considera por mAs vinte mil assinaturas foram enviadas para o ministério do trabalho japonês, mas a respostas obtida não foi a esperada. "(Usar saltos altos) É socialmente aceite como algo que se enquadra no âmbito do temporariamente necessário e apropriado", afirmouEm entrevista à Reuters, a japonesa lamentou que a petição tenha recebido mais atenção estrangeira que nacional, uma vez que este assunto é tratado no país como se de saúde se tratasse. "O Japão é inflexível com a descriminação de género. As pessoas precisam de perceber que a descriminação de género pode estar nas pequenas coisas."A utilização de saltos altos no trabalho já foi assunto de discussão em 2016 quando no Reino Unido Nicola Thorp, uma rececionista na consultora PwC, foi aconselhada a ir para casa no primeiro dia de trabalho por aparecer de sapatos rasos e se ter negado a usar saltos entre cinco e dez centímetros.Thorp criou também uma petição que foi assinada por 150 mil pessoas e levou o ministério público a abrir uma investigação em torno das regras das empresas. Ainda assim, o Governo britânico recusou-se a mudar a lei de forma a proibir as empresas de requererem tal prática.