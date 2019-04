É um empate que sabe a vitória. Com 97,4% dos votos contados até ao momento, o partido do atual primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tem uma magra vantagem de 0,31% nas eleições parlamentares do país sobre o partido de Benny Gantz. O Likud obteve 26,28% dos votos, contra 25,97% do Azul e Branco - com ambos a elegerem 35 deputados para o Knesset, o parlamento de Israel.





A opção de Netanyahu passa agora é uma coligação com partidos de direita para formar governo, com os partidos ortodoxos e judaicos a serem os maiores aliados do atual primeiro-ministro. Este bloco deverá eleger 65 deputados, contra os 55 representantes de partidos de esquerda e de origem árabe.