A Câmara Municipal de Roubaix, no norte de França, está a realizar um projecto experimental: está a vender 17 casas a um euro cada, impondo, porém, alguns critérios aos interessados. Quem comprar uma casa nesta vila francesa tem de tratar da sua requalificação (as casas são antigas e estão em mau estado), habitar o imóvel por pelo menos seis anos e não pode ter sido proprietário de uma casa antes. Os objectivos, explicou o jornal francês Le Figaro, passam por combater a especulação imobiliária e proporcionar o acesso à habitação.

O projecto habitacional começou em Março deste ano com 824 interessados e já está em fase de conclusão, com 74 candidatos escolhidos em Julho. Os 17 participantes finais serão seleccionados em Setembro.



À publicação francesa, uma fonte de autarquia revelou que houve bastante pessoas a participar e que estava "entusiasmadas" com a possibilidade. "O presidente viu isto como uma oportunidade única. É a nossa maneira de dar resposta à problemática do acesso à habitação", frisou.

A iniciativa segue as pisadas de uma idêntica em Liverpool, no Reino Unido, em 2013. Na cidade inglesa, o projecto "Casas por uma libra" disponibilizou 22 casas pelo preço referido, visando requalificar o bairro em mau estado onde se localizavam as casas e promover a habitação a pessoas mais desfavorecidas.