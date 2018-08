Um tubarão azul causou pânico numa praia em Maiorca, Espanha, por ter nadado em águas rasas, enquanto havia

turistas. O animal de três metros levou a que a polícia proibisse a entrada na água.

Num vídeo filmado pelas autoridades, vê-se o tubarão a nadar em círculos a poucos metros da areia e muitos turistas nas pedras e perto da água a observarem o animal. Citados Diario de Mallorca, funcionários de um bar costeiro contam que o tubarão chegou a nadar muito perto das pessoas, apanhando-as desprevenidas e deixando-as em pânico. Mesmo assim, não houve registo de feridos.

A polícia e dois biólogos do Palma Aquarium tentaram guiar o animal de volta para o mar. No entanto, isso desorientou o tubarão, o que o fez nadar para águas mais rasas e ficar preso na areia. De acordo com a Sky News, o animal acabou por morrer enquanto tentavam salvá-lo.













Os tubarões azuis são comuns no Mar Mediterrâneo, mas normalmente nadam em águas frias e profundas, mas é raro aproximarem-se da costa. Já em Junho, cientistas publicaram imagens de um tubarão branco de cinco metros a nadar nas águas de Maiorca.