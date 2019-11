Dulejman Kolaveri, um homem de 50 anos, é um dos que procura. "Não sei se estão mortas ou vivas. Tenho medo do seu destino... só Deus sabe", apontou o homem de mãos a tremer, referindo-se à sua mãe de 70 anos e à sua sobrinha de seis.



Nas cidades estão cerca de 300 soldados locais, bem como 1900 polícias. Outros 200 soldados foram enviados por países como a Itália, França, Roménia, Turquia, Grécia, Montenegro, Kosovo e Sérvia.



"Muitas pessoas estão insatisfeitas com aquilo que chamam uma reação pobre do Governo", aponta a correspondente do canal na região. "Dizem que falta comida e roupa. O próprio presidente da Câmara de Durres afirmou que por agora estão a receber mantimentos suficientes mas que é mesmo necessário que se comece a pensar no futuro e em dinheiro para reconstuir todas estas casas destruídas."



Um dia após o sismo de magnitude 6,4 que abalou a Albânia, já foram encontrados 22 corpos por entre os destroços, bem como 40 sobreviventes. Vários países europeus foram chamados a ajudar no resgate das centenas de soterrados.As cidades mais afetadas pelo abalo foram Tirana, a capital, Durres e Thumane. Na última cidade, são muitas as pessoas que andam pelas ruas à procura dos familiares, gritando pelos seus nomes, como reporta o canal Aljazeera

O tremor de terra deu-se pouco antes das quatro da manhã desta terça-feira. Entretanto fizeram-se sentir 100 réplicas, duas delas de magnitude 5 na escala de Richter. O epicentro localizou-se 30 quilómetros a este de Tirana. Fez-se sentir nos Balcãs e na região italiana da Puglia. Horas depois, a Bósnia foi atingida por um tremor de terra de 5.4 na escala de Richter, com epicentro a 75 quilómetros de Sarajevo.