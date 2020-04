A tristeza de Verónica Casado está a emocionar Espanha. Ao recordar o nome dos profissionais de saúde que morreram de Covid-19 nas últimas nove semanas, a conselheira de Saúde da região espanhola de Castela e Leão não conteve as lágrimas."Perdão. Tenho que conseguir", dizia, com a voz a tremer, enquanto mencionava cinco profissionais da região que representa. Veja a reação no vídeo acima. Já morreram 23.822 pessoas em Espanha pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, o país registou mais 301 mortes, uma descida no número de vítimas mortais. Segundo as autoridades, estão também confirmados mais de 210 mil infetados e mais de 102 mil recuperados desde o início da crise sanitária, que é segundo Verónica Casado um período que "nos mudou a todos".