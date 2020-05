número de reprodução, que indica em média quantas pessoas são infetadas por outra Covid positiva)

Frode Forland, do Instituto Norueguês de Saúde Pública, garante que a reabertura das escolas primárias e creches na Noruega não provocou um aumento de infeções pelo novo coronavírus no país. A 20 de abril, reabriram as creches. A 27, foi a vez das escolas primárias do primeiro ao quarto ano de escolaridade."Até agora não assistimos a que a abertura de creches e escolas tenha tido um efeito negativo na situação das infeções. O mesmo acontece com a reabertura de cabeleireiros, fisioterapeutas e outros negócios [de cuidados de saúde pessoais]", afirmou Forland. "Se a abertura tivesse um efeito negativo tínhamos começado a ver um aumento de infeções."Forland adiantou que o efeito da reabertura de creches e escolas primárias se tentou estudar num relatório, e descobriu-se "muito poucas indicações que digam que haja um grande efeito". "Também se viu noutros países, que não fecharam as escolas, que as coisas correram bem. Também aprendemos que o papel das crianças na propagação da infeção é muito pequeno quando comparado ao dos adultos", acrescentou.Nas creches e escolas primárias, as crianças são mantidas em pequenos grupos que não interagem fisicamente uns com os outros, seguindo ainda as regras de distanciamento social e reforçando a higiene. "Vemos que a infeção se espalhou mais nas estruturas familiares, onde é natural que as pessoas estejam próximas", afirmou Forland.Agora, os liceus e restantes escolas vão reabrir. No dia 7 de maio, o R (mantinha-se em 0.49. "O número de reprodução está a crescer um pouco, mas encontra-se a um baixo nível, e foi de cerca de 0.5 entre 20 de abril e 8 de maio", explicou Forland.Esta segunda-feira, contabilizaram-se 8.106 casos de infeção pelo novo coronavírus na Noruega. 224 pessoas morreram na sequência da Covid-19. O país tem 5.4 milhões de habitantes.Em Portugal, a reabertura das creches está programada para 18 de maio.