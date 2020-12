Na Bélgica, só um convidado poderá ir à casa de banho no Natal

A Bélgica estabeleceu novas restrições para as celebrações de Natal, que incluem um limite máximo de quatro convidados em cada residência, desde que o almoço ou jantar seja realizado num jardim ou terraço. Além disso, apenas uma pessoa convidada vai poder utilizar a casa de banho.

As regras, impostas pela ministra belga do Interior, Annelies Verlinden, referem ainda que convidados têm de ter acesso a esse jardim ou terraço sem entrar dentro de casa.

A única pessoa que terá acesso ao interior da casa será um membro da família próximo escolhido pelo proprietário da casa, que não precisará de respeitar o distanciamento de segurança e as medidas de higiene. Os outros não podem beber, comer ou até usar a casa de banho.

"Por isso, se uma pessoa quiser ir à casa de banho, terá de voltar a casa", indicou a porta-voz de Verlinden ao jornal Het Nieuwsblad.

Steven Van Gucht acrescenta que não existe grande risco se alguém atravessar pela casa e até ao jardim, mas "existe uma boa probabilidade" de que a pessoa vai depois "parar para conversar". "Assim que entramos no interior de uma casa, encontramos um risco muito maior de ser infetado devido à circulação do ar", explica.

Ao Het Laatste Nieuws, a ministra Annelies Verlinden indicou compreender os problemas que são apontados com estas medidas, mas vincou que nada mudou. "A regra de poder estar no exterior com mais quatro pessoas, e tudo o que ela envolve, já está em vigor há algum tempo", refere.