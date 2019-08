Multidões estão a reunir-se, este sábado, em Londres e noutras grandes cidades para protestar contra a decisão do primeiro-ministro, Boris Johnson, de suspender o parlamento britânico no âmbito do período de dois meses que antecede o prazo do Brexit.

Os manifestantes reuniram-se perto do número 10 de Downing Street, no centro de Londres, e em Belfast, York e outras cidades para mostrarem a determinação de bloquearem um Brexit "sem acordo".

As multidões foram galvanizadas pela decisão de Johnson encerrar o parlamento por várias semanas quando se esperava um debate sobre os planos do ´Brexit´.

Em Londres, canta-se "Boris Johnson tem vergonha".

O seu plano tem também a oposição de alguns no parlamento, que planeavam introduzir legislação esta semana para prevenir uma saída desordenada da União Europeia.

O encerramento do parlamento por Johnson está também a ser alvo de três processos judiciais separados.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro britânico avisou os deputados que travar o Brexit a 31 de outubro "causará danos duradouros à confiança das pessoas na política" e alegou que a ameaça de saída sem acordo facilita as negociações com Bruxelas.