Mulher finge ser rapaz adolescente para abusar raparigas

Phillipa Kenwright uma das detetives da London Metropolitan Police que esteve responsável por este caso.



Nas redes, Gemma era Jake Watton e usava redes sociais Facebook, Snapchat, Yubo e Instagram para atrair as suas vítimas. A polícia caracterizou estes atos como "bizarros e elaborados", uma vez que a mulher de 21 anos viajava por todo o Reino Unido para se encontrar com raparigas.



Estes planos foram descobertos após uma adolescente de 14 anos ter apresentado queixa do seu namorado, Jake Watton, na polícia de Hampshire. A polícia seguiu as pistas e percebeu que Jake era, na verdade, Gemma, e que esta adolescente não era a sua única vítima.







Uma mulher britânica foi condenada a oito anos de prisão após ter fingido ser um rapaz de 16 anos para abusar sexualmente de raparigas. Gemma Watts escolhia os seus alvos nas redes sociais e falava com eles no papel desse adolescente de forma a estabelecer uma relação de confiança."Avançava depois para formar uma relação física, na qual tecia uma teia de mentiras, dando-lhe assim a oportunidade de cometer ofensas sexuais", apontou