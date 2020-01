BBC condenada por pagar menos a jornalista por ser mulher

A jornalista Samira Ahmed ganhou esta sexta-feira uma batalha judicial contra a BBC , que acusava de desigualdade salarial. A apresentadora do programa Newswatch acudiu aos tribunais para acusar a televisão pública de discriminação e defender o valor do seu trabalho comparativamente ao de Jeremy Vine, que apresentava um programa de conteúdo semelhante - mas recebia um ordenado superior.Um tribunal de Londres encontrou razões suficientes para dar razão a Ahmed, considerando que o seu trabalho era "de igual valor" ao do apresentador. A BBC justificava a diferença salarial - Vine recebia cerca de 3.600 euros por programa e Samira Ahmed cerca de 700 - com a categoria dos programas. Enquanto que o da jornalista era considerado um programa informativo, o de Jeremy Vine estava incluído na secção de entertenimento. Mas ambos tinham um conteúdo similar: em Newswatch eram analisados de uma perspetiva ética e profissional os conteúdos informativos emitidos ao longo da semana e em Points of View eram recolhidas, em tom mais informal, as queixas e opiniões dos espectadores sobre todos os programas da estação televisiva.

A BBC defendia que era necessário ter um apresentador com talento e carisma à frente de um programa de entretenimento e que isso requeria mais trabalho. Mas, de acordo com o Finantial Times, os juízes consideraram "impressionante" a diferença salarial entre os apresentadores e determinaram que Jeremy Vine "limitava-se a ler o guião no teleponto". "Lia-o no tom em que estava escrito. Se lhe dissessem para fazer um movimento com os olhos, fazia. Não é necessária uma habilidade especial ou uma experiência concreta para fazer isso", defenderam.



"Nenhuma mulher quer ter que tomar uma ação legal contra o seu empregador", disse Samira Ahmed à saída do tribunal. "Quero continuar a fazer o meu trabalho, a reportar histórias e não a ser uma".



Desde 1970 que a lei britânica define que homens e mulheres devem receber o mesmo em trabalhos iguais.



A BBC pode recorrer do veredito, mas ainda não se pronunciou relativamente à decisão do tribunal. A estação televisiva defendeu, no entanto, que sempre acreditou que os salários de Samira Ahmed e Jeremy Vine não eram determinados pelo género: "Apresentadores - mulheres ou homens - sempre foram mais bem pagos no programa Points of View do que no Newswatch".